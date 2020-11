Prefeitura Municipal de Cabo Frio Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 07:23 | Atualizado 24/11/2020 07:44

Cabo Frio - Na tarde desta segunda-feira (23), o prefeito de Cabo Frio, Dr. Adriano Moreno, ligou para o prefeito eleito, José Bonifácio (PDT), eleito no dia 15 de novembro. Os dois conversaram a respeito da transição de governo e Adriano aproveitou para dar os parabéns a Bonifácio, que vai assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro. Durante o contato telefônico, ficou marcada uma reunião para esta terça-feira (24), às 10 horas da manhã, no gabinete do prefeito.



De acordo com a procuradora-geral do município, Renata Granha, a atual administração já está providenciando os documentos oficiais para a transição e já nomeou os membros da comissão que vai realizar o processo. Uma sala no segundo andar da sede da Prefeitura também já foi indicada e está sendo preparada, com toda a infraestrutura necessária, para receber os integrantes da nova gestão. Prefeito eleito com 44.947 votos, José Bonifácio pediu prioridade de avaliação da atual situação em três secretarias: Saúde, Fazenda e Administração.



“Nós não temos segredos para esconder aqui na prefeitura. Vamos entregar a casa em ordem, muito melhor do que pegamos em 2018. Quero encerrar meu mandato com a consciência tranquila, de que fiz o melhor que deu pra fazer em apenas dois anos, com uma queda gigantesca na arrecadação e uma pandemia de coronavírus que devastou o mundo todo. Desejo toda sorte ao José Bonifácio e sua equipe”, disse o prefeito Dr. Adriano Moreno.