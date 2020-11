Dr. Serginho apresenta emendas ao orçamento estadual de 2 milhões para o município de Cabo Frio Assessoria

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 09:59

Cabo Frio - O deputado Estadual Dr. Serginho (Republicanos) apresentou emendas ao orçamento 2021 do governo do estado, para que sejam aplicados mais de R$ 2 milhões em investimentos nas áreas de educação profissionalizante e pesca no município de Cabo Frio.



Para o distrito de Tamoios, o parlamentar solicitou a instalação de uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Para execução, o deputado requereu o reforço de R$ 1.019.073,00 à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão ao qual a Faetec é vinculada.



O mesmo valor de R$ 1.019.073,00 foi sinalizado em emenda à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, para fomentar e auxiliar a prática da pesca artesanal no município.



“Garantir o ensino profissionalizante através da Faetec, além de ações e políticas públicas para estimular a pesca artesanal são medidas que poderão contribuir muito para o desenvolvimento educacional e socioeconômico de toda a população de Cabo Frio”, justifica o deputado estadual Dr. Serginho.