Cabo Frio tem 12 Vereadores candidatos a reeleição, sendo que 1 indeferido pela Justiça Eleitoral Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 08:53

Cabo Frio - A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Cabo Frio realiza na quarta-feira (2), às 10 horas, uma audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, que prevê uma arrecadação de R$ 883 milhões.



Devido ao risco de disseminação do Covid-19, a Casa Legislativa restringirá o acesso a assistência do plenário. O evento será transmitido pelos canais oficiais da casa no Facebook e You Tube.



As entidades ou cidadãos que quiserem apresentar sugestões e se pronunciar devem enviar e-mail para o presidente da Comissão, Vinicius Correa (PP), no endereçover.viniciuscorrea@cabofrio.rj.leg.br, até as 23h59, do dia 30 de novembro.