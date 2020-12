Lixo hospitalar é descartado de forma irregular em Tamoios Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 10:04

Cabo Frio - Nesta segunda-feira (30), uma equipe da coleta da Comsercaf encontrou seringas, agulhas e embalagens de medicamentos já utilizados, descartados de forma irregular, na Quinta Avenida, em Unamar, no Distrito de Tamoios.



Ainda não é possível afirmar quem foi o responsável pelo descarte. O caso será encaminhado para que a Secretaria de Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária possam tomar as medidas cabíveis. O material recolhido foi levado para o Aterro Sanitário Dois Arcos para ser incinerado.



Resíduos hospitalares não podem ser descartados da mesma forma que o lixo domiciliar. Como apresentam um alto risco contaminação, existe uma equipe voltada somente para a coleta do lixo hospitalar, que utiliza uniformes e equipamentos de proteção individual diferenciados, com luvas mais resistentes, máscaras e botas. Até mesmo o veículo utilizado para o transporte do resíduo hospitalar é diferente.



“Os responsáveis expuseram a população e os nossos coletores a um grande risco de contaminação. A Comsercaf não possui servidores com poder de multa, mas os órgãos competentes serão acionados para que possam apurar quem são os responsáveis e tomar as medidas cabíveis”, explica Dario Guagliardi, presidente da companhia.



Diferente do lixo comum, o hospitalar não é colocado na rua. Cada unidade possui um depósito, onde os coletores da companhia efetuam a retirada. Após o recolhimento, o lixo é encaminhado ao aterro sanitário para que seja incinerado.



Para ter a coleta hospitalar, basta se cadastrar na autarquia. São mais de 100 unidades médicas registradas. Nas principais clínicas e hospitais do município, a coleta é feita diariamente. Já nos pequenos ambulatórios, o recolhimento é programado de acordo com a necessidade de cada um.