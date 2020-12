José Bonifácio do PDT anuncia o seu Secretariado em coletiva de imprensa Assessoria

Por Juarez Volotão

Publicado 01/12/2020 19:57

Cabo Frio - O Prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio do PDT, anunciou na tarde desta terça-feira (01) em coletiva de imprensa o time do seu primeiro escalão com os nomes dos Secretários que farão parte do Governo. Cumprindo um compromisso de campanha, Bonifácio escolheu, para o primeiro escalão do governo, uma lista formada com metade das vagas ocupadas por mulheres, e a outra metade por homens.

'Pela primeira vez temos o secretariado com metade de mulheres e um número considerável de pessoas negras. Eu disse na campanha que iríamos montar a melhor equipe que essa cidade já teve. Agora é trabalhar muito para corresponder a todas as expectativas depositadas em nós. Cabo Frio que dar o exemplo, essa é uma cidade que respeita a todos', afirmou o prefeito eleito.

Conheça os Secretários:

Secretaria de Governo - Aquiles Barreto

Secretaria de Agricultura e Pesca - Luciene Lima

Procuradoria-Geral do Município - Vitor Martim

Controladoria-Geral e Combate à Corrupção - Luiz Claudio Gama

Secretaria de Promoção Social - Janaína Vidal

Secretaria de Cultura - Clarêncio Rodrigues

Secretaria de Obras e Serviços Públicos - Tita Calvet

Secretaria de Educação - Flavio Guimarães

Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente - Juarez Lopes

Secretaria de Fazenda - Daniella Mendes

Secretaria de Saúde - Felipe Fernandes

Secretaria de Direitos Humanos e Segurança - Aglaia Olegário

Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer - Flavio Rosa

Secretaria de Mobilidade Urbana - Jefferson Buitrago

Chefe de Gabinete - Nilza Miqueloti

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento - Daniele Garcia

Secretaria de Melhor Idade - Delamar Sant'Anna

Secretaria da Criança e do Adolescente - Betânia Batista

Secretaria de Administração - Ruy França

