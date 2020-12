Aluno da rede municipal de Cabo Frio ganha prêmio de melhor ator em festival de cinema escolar no Rio Grande do Sul Prefeitura de Cabo Frio

02/12/2020

Cabo Frio - O aluno Luan da Silva Gomes de Oliveira, da Escola Municipal Prof.ª Márcia Francesconi Pereira, ganhou grande destaque na Mostra Virtual do Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada-RS, o FECEA. O estudante da rede municipal cabo-friense foi coroado como melhor ator na categoria Anos Finais, com o curta-metragem “Investigação Fake News”. A obra foi produzida durante o projeto “Cinema: experimentar, conhecer, realizar”, realizado na unidade desde 2013.



“Fiquei extremamente surpreso e emocionado quando recebi a notícia, porque não esperava ser escolhido como melhor ator. Em meio a tantas notícias ruins neste momento de pandemia, esse prêmio traz muita alegria”, contou Luan.



Esta foi a quarta vez em que a escola concorreu no FECEA. Em 2020, o evento aconteceu virtualmente por conta da pandemia do coronavirus. A unidade concorreu com três produções (“Investigação Fake News”, “Com Outros Olhares” e “Culpado, Eu?!”). Todos os vídeos foram elaborados em 2019 por cerca de 40 alunos do 6° ao 9° ano.



Além do destaque no Festival de Alvorada, as produções também foram selecionadas para o 19º Festival Nacional de Cinema Estudantil de Guaíba/RS – Mostra Nacional e Internacional de Curtas e Longa Metragens (Cinestudantil Guaíba 2020).



A professora Tânia Cristina Medeiros Cardoso Lopes, idealizadora do projeto “Cinema: experimentar, conhecer, realizar”, conta que a realização do projeto, assim como a participação dos alunos em grandes festivais, auxilia no desenvolvimento de habilidades nos estudantes. “O legado é o reconhecimento e o desenvolvimento de inúmeras competências, destacando-se o trabalho coletivo e colaborativo, escrita, expressão oral, autonomia e compromisso com os seus filmes”, explicou Tânia.