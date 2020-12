Dr. Adriano, Prefeito de Cabo Frio. fala de décimo terceiro, pagamento dos servidores e faz um balanço do seu Governo Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 15/12/2020 07:51

Cabo Frio - Eleito na eleição suplementar de 2018, o Prefeito em exercício do município de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Dr. Adriano do DEM, bem que tentou a reeleição neste ano, porém obteve votação comparada a de vereador na cidade, amargando o sétimo lugar no pleito municipal. Em entrevista Exclusiva ao O Dia, Dr. Adriano fala do legado que deixa para Cabo Frio, suas conquistas, dificuldades no Poder Executivo, enfrentamento a pandemia da Covid-19, pagamento dos servidores, décimo terceiro e se declara incompreendido pela população cabo-friense e afirma não se arrepender de nada durante o seu Governo.

O Dia - O que o Governo Adriano deixa de legado para Cabo Frio?



Dr. Adriano - O grande legado que nós deixamos foi a quebra de paradigma no nosso município, vindo de um modelo político arcaico, onde há 22 anos numa alternância de poder entre dois governantes, rompemos com isso, tivemos 2 anos para trabalhar e trabalhamos muito. Pegamos uma Prefeitura falida e hoje vamos entregar uma Prefeitura em muito melhor estado, administrativo. Nós aprendemos a trabalhar na adversidade e enfrentamos a maior crise econômica do mundo, a pandemia do coronavírus, junto com a crise que já existia em Cabo Frio por décadas. Conseguimos trazer empresas que vão se instalar no município, como por exemplo o nosso condomínio logístico que fica em torno do aeroporto e a companhia de desenvolvimento econômico, o que vai trazer emprego e renda para os cabo-frienses e deixando de legado o fim da dependência da máquina pública e da Prefeitura.



O Dia - Nesta última eleição você teve votação comparada a de vereador. Se arrepende de algo? Esperava uma votação superior? Por que um número tão baixo de votos?

Dr. Adriano - Não me arrependo de nada. Fiz o melhor que eu pude dentro das limitações que eu encontrei Cabo Frio. Sabia das dificuldades, criei uma legião de inimigos por quebrar paradigmas. Sabia que seria muito difícil me reeleger e as pessoas não entenderam o meu propósito na cidade que era sanear as contas, preparar Cabo Frio para se desenvolver e eliminar os vícios.



O Dia - Qual a importância e a real possibilidade de se trazer um autódromo para Cabo Frio?

Dr. Adriano - Cabo Frio participar do circuito mundial do automobilismo na fórmula 1 é um ganho inestimável, não só para Cabo Frio mas como para toda a Região dos Lagos. A nossa logística é a melhor dos mundos, temos um aeroporto internacional com a segunda maior pista do estado do Rio de Janeiro e temos uma área de 2 milhões de um lado e do outro mais 12 milhões de metros quadrados. Como o autódromo vai ser todo planejado e elaborado pela iniciativa privada, junto ao Governo do Estado, nada impede que a empresa possa se instalar de um lado do aeroporto ou do outro, o que facilitaria muito a carga e descarga da logística para a Fórmula 1. Em um primeiro momento acreditamos em um investimento de mais de 10 milhões de dólares só em rede hoteleira, fora muitos outros empregos gerados e o impulso no Turismo.

O Dia - Como sai o Dr. Adriano Moreno da Prefeitura de Cabo Frio?

Dr. Adriano - Sai uma pessoa mais madura, que enfrentou dificuldades, que nunca imaginei que iria enfrentar, sai uma pessoa com cicatrizes que vai levar para o resto da sua vida, por confiar em pessoas que não poderia confiar, transitar no mundo político de Cabo Frio que é um dos mais perversos, onde a política sempre foi polarizada, preservando interesses próprios e não o bem comum. Eu lutei muito para quebrar esse tipo de modelo. Saio maduro, machucado, mas irei refazer a minha vida e estar do lado de pessoas que me amam, pois infelizmente na política não se permite essa relação de amor, de carinho, de respeito. A política no nosso município, falo de conhecimento de causa, é uma política rasteira, perversa, em que prevalece os interesses pessoais. Saio tentando não guardar nenhuma mágoa no meu coração e procurando forças para reconstruir a minha vida como médico, como sempre fui.



O Dia- Bonifácio já disse que prorrogará o concurso público. O que pensa disso?

Dr. Adriano - Quando eu assumi a Prefeitura de Cabo Frio eu acabei com uma prática de contratações de pessoas por amizade ou compromisso político e fui o primeiro Prefeito da cidade a fazer o processo seletivo. Em parceria com o Ministério Público Estadual foi elaborado um concurso público, chancelado pelo Ministério Público. Com a Covid-19 não conseguimos realizar o concurso em 2020. Mas, abrimos o edital e já temos quase 50 mil pessoas inscritas e até 15 de dezembro bateremos a marca de 60 mil inscritos. Com a questão de ser realizado agora ou mais tarde, o prefeito eleito terá que conversar com o MP e se acertar, pois de nossa parte está tudo realizado e de forma clara e transparente, cumprindo todas as exigências da justiça.

O Dia - Fale sobre o pagamento do décimo-terceiro, salário de novembro e dezembro dos servidores, aposentados e pensionistas:

Dr. Adriano - Desde que assumi a Prefeitura de cabo Frio procurei honrar com todos os funcionários públicos, pagando dívida de 2015 e 2016 de décimo terceiro. Conseguimos manter o pagamento escalonado dentro do mês neste tempo que estive Prefeito e nunca existiu gente sem receber 2, 3 meses de salário atrasado no meu mandato. Vamos pagar o mês de novembro dentro de Dezembro e vamos tentar pagar o maior número de funcionários possível. Provavelmente o décimo terceiro só será pago pelo próximo governo nos meses de janeiro e fevereiro.

O Dia - Como você avalia a sua postura de Prefeito ao enfrentamento a pandemia do coronavírus e haverá um novo lockdown em Cabo Frio?

Dr. Adriano - Nós saimos na frente ao enfrentamento a Covid-19 com o primeiro decreto no dia 17 de março de 2020. Nós estamos preparados e quando se fala em segunda onda, nada mais é que a primeira onda que foi acentuada pelas campanhas políticas que foram realizadas no estado, no país e em Cabo Frio com caminhadas, comícios e ninguém respeitando o distanciamento social. A nossa rede hospitalar tem condições de absorver as pessoas com a doença e estamos inaugurando um novo Hospital de Tamoios e temos o Hospital do Jardim todo reformado e ainda reformamos as 2 Upas. Eu não revogarei o decreto e não penso em lockdown. O resto será com o novo prefeito eleito.

