Campanha de vacinação para cães e gatos em Meriti Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 08:53

Cabo Frio - A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio divulgou nesta quinta-feira (3) a agenda do mês de dezembro para a campanha de vacinação antirrábica na cidade. Desde o mês de setembro, agentes da equipe de Controle a Endemias vêm percorrendo bairros dos dois distritos da cidade para vacinar cães e gatos com idade mínima de três meses.



Conforme determinação do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES), a campanha segue sendo feita de modo volante, com um veículo circulando pelos bairros, sempre das 9 às 14h. Desde que começou a campanha, mais de 15 mil animais já foram vacinados em toda a cidade.



A Secretaria de Saúde reforça a importância do uso de focinheira para animais de médio e grande porte durante a aplicação da vacina. Os agentes solicitam que, se possível, o morador sinalize com um pano branco em seu portão no caso de existir animais para serem vacinados naquela residência.



O calendário para o mês de dezembro é o seguinte:



Dia 5 (sábado) - Nova Califórnia

Dia 8 (terça-feira) - Boca do Mato, Porto do Carro, Parque Veneza e Chavão

Dia 10 (quinta-feira) - Gamboa e Jacaré

Dia 15 (terça-feira) - Monte Alegre I, Monte Alegre II e Botafogo

Dia 17 (quinta-feira) - Peró, Cajueiro, Angelim e Pacheco