Casa do Empreendedor auxilia interessados na formalização de empresas em Tamoios Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 06:51

Cabo Frio - Uma equipe da Casa do Empreendedor, órgão ligado à Secretaria de Fazenda de Cabo Frio, vem realizando uma vez por semana, atendimento aos interessados em formalizar empresas em Tamoios. Os plantões acontecem toda quarta-feira, das 9 às 17 horas, quando são fornecidas orientações a respeito do Microempreendedor Individual (MEI) e esclarecimento de dúvidas de como viabilizar o funcionamento de micro e pequenas empresas.



“Difundir empreendedorismo, orientando e facilitando o dia a dia do empresário, simplificando os processos é a nossa missão. Nosso slogan é ‘Semear empresas é a nossa missão’, porque temos a missão de desenvolver e estimular a capacidade empreendedora em Cabo Frio, promover o desenvolvimento local, através da prática empreendedora, viabilizar o funcionamento de micro e pequenas empresas, desburocratizar a formalização de pequenos negócios e oferecer suporte aos empreendedores locais”, explica Clésio Guimarães, responsável pela Casa do Empreendedor.



A Casa do Empreendedor conta com um Portal (que pode ser acessado em: http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor/), onde o microempreendedor pode acessar e tirar suas dúvidas. Para mais informações, os interessados e interessadas também podem enviar e-mail para casadoempreendedor@fazenda.cabofrio.rj.gov.br.



A sede da Secretaria de Fazenda no Distrito de Tamoios fica no Centro Administrativo, Loja 7, Bloco A, no Shopping UnaPark, em Unamar.