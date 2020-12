Campanha 'Natal Solidário' em Cabo Frio atenderá cerca de 2.800 pessoas neste fim de ano Elisangela Dias

Por Juarez Volotão

Publicado 14/12/2020 08:10

Cabo Frio - Uma campanha que desembarcou no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do Rio de Janeiro há 5 anos e que vem ajudando milhares de pessoas e famílias com a doação de alimentos, cestas básicas, roupas, móveis e utensílios, assim é o 'Natal Solidário', capitaneado pelo 'Instituto Fome de Pão, Sede de Deus' e que neste ano arrecada as doações até o dia 22 de dezembro.

'Doar é um ato de amor. Realizamos essa campanha desde que chegamos em Cabo Frio. Não tem preço ver a alegria nos olhos das pessoas que recebem a nossa cesta de alimentos. E tenho certeza que esse ano, até por conta da pandemia, teremos uma demanda ainda maior de atendimento. Nesse período pandêmico atendemos mais de seis mil famílias. Por isso peço, todas as pessoas e empresários que puderem e sentirem seus corações tocados, entrem em contato com a gente! Precisamos de todos nesse momento. Podemos levar um pouco de alegria, dignidade e conforto ao Natal de muitas famílias', afirma a responsável pelo 'Instituto Fome de Pão Sede de Deus', Elisângela Dias.



Além da campanha 'Natal Solidário', o 'Instituto Fome de Pão, Sede de Deus' não para e vai onde o poder público nunca foi, não chega e atende inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social, ocupando o lugar da ineficiente Assistência Social do município. Só neste ano de pandemia do coronavírus, com o apoio do IGPA e do Extra Hipermercado foram atendidas 6.938 famílias, ultrapassando a marca de mais de 10 mil cestas básicas entregues a população de Cabo Frio e da Região dos Lagos.

Estivemos no ponto de coleta da campanha 'Natal Solidário' e conversamos com a Elisangela Dias que nos contou esperar atender cerca de 2.800 pessoas neste Natal e fim de ano com a distribuição das cestas básicas de Natal.

Como doar e participar:

Quem quiser fazer a doação pode ir até o ponto de coleta no Extra da Rodoviária de Cabo Frio ou entrar em contato através do WhatsApp (22) 98163-8651.