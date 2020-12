Descubra o Fato ou Fake da maquiagem e fique linda e diva neste fim de ano Aline Martins

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - Os cuidados com a beleza estão sempre presentes no dia a dia da maioria das mulheres, principalmente as mais vaidosas. Não é à toa que a mulherada está sempre de olho nas novidades e em busca de novos produtos, técnicas e dicas. Porém, surgem muitas dúvidas na hora da maquiagem. Pensando nisso, trazemos para vocês um especial de #fato ou #fake sobre make com a MakeUp Artist, Cabeleireira, Expert em Loiros, radialista e colunista da Revista 'Falando Francamente Com Você', Aline Martins do Rio Grande do Sul e cabo-friense de coração.

É necessário hidratar a pele antes da maquiagem: FATO

Lavar bem o rosto e depois, tonificar e hidratar são passos indispensáveis na hora da make. Isso faz com que a sua pele fique protegida, além de macia, garantindo um melhor resultado e acabamento.

Quem tem a pele oleosa não deve usar hidratante: FAKE

A pele oleosa também precisa dos cuidados diários e de preparação antes da make, na mesma ordem. Lavar, tonificar e hidratar. No entanto, use produtos específicos, livres de óleo. Use hidratante em gel e água termal.

O corretivo deve ser sempre um tom mais claro do que a pele: FAKE

Muita gente tem dúvidas sobre isso. Nesse caso depende qual é a sua intenção. Se for para camuflar olheiras o ideal é usar um corretivo colorido (de acordo com a cor das olheiras) ou do mesmo tom da pele, pois o corretivo claro vai realçar ainda mais o que você deseja esconder. Mas se a intenção é iluminar e destacar pontos do seu rosto o corretivo deve ser um tom mais claro do que a pele.

Dormir maquiada faz mal: FATO

Retirar a maquiagem diariamente é fundamental para que a sua pele possa respirar. Dormir maquiada faz que surjam os poros dilatados e ainda ocasiona o aparecimento das temidas rugas. Por isso, certifique-se de que a sua pele está limpa e livre de qualquer resquício de maquiagem.

Descubra o Fato ou Fake da maquiagem e fique linda e diva neste fim de ano Aline Martins

Quem tem olhos pequenos não pode usar lápis preto: FAKE

Sempre vai depender da forma como ele é usado. Se os seus olhos são pequenos e o lápis for usado na linha d'água, obviamente eles parecerão menores. A dica é usar o lápis na raíz dos cílios inferiores e esfumar.

Maquiagem demais envelhece a pele: FAKE

Dizer que a maquiagem é responsável pelo envelhecimento da pele é uma afirmação equivocada. De fato a combinação de vários fatores faz com que isso ocorra. Exemplos: não se alimentar direito, fumar, ficar exposta ao sol sem proteção, dormir maquiada e não limpar a pele direito ocasiona no aparecimento de rugas. Mas o que pode acontecer são erros de maquiagem que deixarão a aparência envelhecida, porém, nada que não saia com um bom demaquilante.

Corretivo ressalta rugas e linhas de expressão: FATO

O corretivo serve para camuflar e esconder imperfeições, mas isso não significa que ele deixará sua pele lisinha. Se o produto for matte/seco e usado em excesso, com certeza irá ressaltar rugas e linhas de expressão. A dica é optar pela versão líquida com hidratante na fórmula. O mesmo vale para a base.

Produtos cremosos garantem um resultado mais duradouro: FATO

Por serem mais consistentes os produtos cremosos aderem melhor à pele e fixam mais do que apenas os produtos em pó. A dica para o seu contorno durar mais tempo é utilizar um corretivo em creme e logo após, selar com um pó da mesma cor.

Existem cores certas de sombra para cada tom de pele: FAKE

As cores certas para cada tom de pele vale mais para contornos e blush. Para sombra não há regras, porém, existem cores que realçam e favorecem mais o seu rosto de acordo com a pele do que outras, mas cada um é livre para usar a cor que gosta e se sente bem.

Na maquiagem trabalhamos muito luz e sombra ou visão de ótica. São detalhes que as vezes passam despercebidos, mas um errinho apenas pode estragar tudo. Então não fique com dúvidas, mas #FIQUELINDA #FIQUEDIVA

. Com informações da MakeUp Artist Aline Martins