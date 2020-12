Secretaria de fazenda de Cabo Frio Imagens de Internet

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 08:10

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio divulgou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2021. Com o objetivo de agilizar os trabalhos administrativos, a Secretaria Municipal de Fazenda vai oferecer à população o acesso para impressão das guias de pagamento do IPTU totalmente online, disponível no portal da secretaria (em www.fazenda.cabofrio.rj.gov.br) a partir do dia 2 de janeiro de 2021. Para gerar economia de papel, os carnês não serão mais enviados aos contribuintes.



O pagamento do imposto em cota única terá desconto de 10%, se efetuado pelo contribuinte até o dia 29 de janeiro. Caso a cota única seja paga até o dia 10 de fevereiro, o desconto será de 7%, caindo para 5% se feito até o dia 19 de fevereiro.



Para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado do IPTU, o prazo de pagamento da primeira parcela é no dia 19 de fevereiro de 2021. O tributo pode ser dividido em até 11 vezes, sempre com data de vencimento até o dia 20 de cada mês.

“É extremamente vantajoso para o contribuinte o pagamento em cota única, pois os descontos oferecidos pela Prefeitura de Cabo Frio são muito superiores a qualquer rentabilidade oferecida pelo mercado brasileiro. Portanto, para quem pode pagar à vista, essa é a melhor opção em todos os casos”, aconselha o secretário de Fazenda, Bruno Aragutti.



Para imprimir o boleto basta clicar em “IPTU” na aba de serviços, e depois em “clique aqui a 2ª via do IPTU” no banner que aparece na parte superior do site. Na janela que será aberta, basta preencher as informações (inscrição Cadastral / Código do Imóvel / Inscrição Imobiliária) e escolher a parcela a pagar.



O contribuinte também tem a opção de imprimir a cota única com 10% de desconto nas sedes da Secretaria de Fazenda, que contam com estrutura de autoatendimento com três terminais e auxílio de orientadores.



A Secretaria de Fazenda fica na Rua Major Belegard, 395, no Centro. Em Tamoios, o atendimento é feito no Centro Administrativo, que fica no Shopping UnaPark. O atendimento ao público nas duas sedes é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.