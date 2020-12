Cabo Frio tem mais R$ 3,5 milhões de ICMS bloqueados pela Justiça e isso compromete o Pagamento dos Servidores Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 07:51

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio foi informada nesta segunda-feira (14) que houve um novo bloqueio de repasse de verba proveniente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No total, cerca de R$ 3,5 milhões foram retidos pela Justiça neste novo bloqueio.



Somente no ano de 2020, foram quase R$ 6,4 milhões retidos. O ICMS é um imposto estadual que tem repasses periódicos para cada um dos 92 municípios. A Justiça vem bloqueando esses recursos sistematicamente para Cabo Frio, alegando o pagamento de precatórios, que são dívidas da prefeitura herdadas de outros governos.

No dia 10 de novembro, o ministro Og Fernandes, do STJ, indeferiu um pedido anterior do município. Na prática, esta decisão acarreta no bloqueio de todos os repasses do ICMS até o fim deste ano.



A Procuradoria-Geral do município entrou com um mandado de segurança com pedido de liminar para evitar os bloqueios, tanto no Supremo Tribunal Federal (STF) quanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A peça alega que os bloqueios estão inviabilizando o pagamento de salários de servidores nos prazos legais.



A preocupação da atual administração é com o pagamento dos salários de servidores efetivos, contratados e comissionados, além dos pagamentos dos fornecedores de bens e de serviços.