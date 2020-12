Bruno Araguti, Secretário de Fazenda de Cabo Frio morre vítima da Covid-19 Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 18/12/2020 10:10 | Atualizado 18/12/2020 10:17

Cabo Frio - Morreu na manhã desta sexta-feira (18) o Secretário de Fazenda do município de Cabo Frio, Bruno Araguti, vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Santa Izabel com um comprometimento do pulmão causado pelo coronavírus.

A informação foi confirmada pela Comunicação da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.