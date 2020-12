Dr. Adriano, prefeito em exercício de Cabo Frio, tira licença prêmio com a esposa Imagem de internet

Por O Dia

Cabo Frio - O Sindicato dos Servidores Municipais de Cabo Frio (Sindicaf) entrou com uma representação no Ministério Público, nesta sexta-feira (18), para questionar a concessão de licença prêmio ao prefeito Adriano Moreno e à primeira-dama, Alice Nassif, a partir de 1º de janeiro, quando ele deixa o cargo. Adriano e Alice são médicos da rede municipal de Saúde e conseguiram o benefício por nove e 12 meses, respectivamente.



De acordo com a denúncia feita pelo Sindicaf, a concessão do benefício ao prefeito e à primeira-dama feita pela Secretaria de Administração "descumpriu os preceitos constitucionais de moralidade, impessoalidade e imparcialidade"ao 'furar a fila', ou seja, passou à frente dos pedidos de outros servidores.



A entidade afirmou que, apesar de os pedidos de outros servidores terem sido feitos antes dos de Adriano e Alice, não tiveram qualquer decisão até o momento. Muitos servidores manifestaram indignação nas redes sociais, sobretudo, por causa do atraso no pagamento dos salários de novembro e do décimo terceiro salário.



Procurada, a Prefeitura disse que ainda não foi notificada e que, só após isso ocorrer, se pronunciará.



Entenda o caso:

Dr. Adriano, prefeito em exercício de Cabo Frio, tira licença prêmio com a esposa