Por Juarez Volotão

Publicado 21/12/2020 07:10

Cabo Frio - O que seria a melhor época do ano em vendas devido o Natal, fim de ano e a alta temporada, tem se transformado em uma continuação da incerteza e instabilidade político econômica que dominou o Brasil, e o mundo, e não é diferente no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro.

Para a empresária Maria Lucia Mendes, do premiado 'Escritório Restaurante' no polo gastronômico da Passagem, o período é o que mais se trabalha e onde buscam fazer um caixa para os meses de baixa temporada na cidade, porém, com a atual incerteza, não dá para se projetar uma expectativa: 'Estamos receosos por conta da mudança de governo em Cabo Frio e no posicionamento que as autoridades vão tomar a respeito da Covid-19', revela ao Dia.

Para o Capitão Diogo, um dos proprietários do 'Buda Beach Cabo Frio' que fica localizado no Boulevard Canal, esse é o momento do comércio da cidade e Região dos Lagos se fortalecer num momento pós pandemia: 'A expectativa é de que com a dificuldade de se viajar para o exterior, muitas famílias procurem por Cabo Frio e os municípios da Região dos Lagos como opção de passar o verão e curtir, com segurança, as suas férias'.

Medos e incertezas também preocupam a Lúcia e Bete do tradicional 'Quiosque Cantinho da Tia Maria' na Praia do Forte em Cabo Frio: 'Todo ano, no início de dezembro já estamos a todo vapor, réveillon já a venda, música contratada, equipe pronta e assim por diante. Esse ano nos vemos a porta do verão, sem saber como proceder. Muita incerteza e medo de nos pararem num dos períodos mais importantes para nós, comerciantes e empresário de Cabo Frio', desabafam ao O Dia.

Segundo apuramos, e noticiamos aqui em O Dia, o lockdown está descartado no município e apenas algumas medidas de restrição foram impostas no novo decreto municipal, porém as festas de réveillon estão canceladas.