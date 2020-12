Desvende o Fato ou Fake dos cabelos e fique linda e diva neste fim de ano e no verão Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão

Publicado 23/12/2020 07:29

Cabo Frio - Verão chegando, muito calor, férias, água do mar ou piscina, e isso resseca e agride muito os cabelos, que precisam de cuidados redobrados neste período do ano. Por isso, trouxemos para vocês algumas dúvidas, perguntas e respostas, na série Fato ou Fake acerca das madeixas, respondidas pela Cabeleireira e Expert em Loiros, Aline Martins.

• Cabelos descoloridos ficam mais frágeis

Fato: todo processo químico acaba deixando o cabelo desidratado e frágil. O processo de descoloração, por sua vez, abre demais as cutículas, deixando assim o fio mais sensível.



• Uma boa alimentação ajuda manter o cabelo saudável

Fato: a junção de produtos de qualidade e alimentação balanceada, com vitaminas e nutrientes são necessários para garantir a saúde dos fios.



• Puxar fio branco evita que outros cresçam

Os temidos cabelos brancos, são sinais de que o tempo está passando, isso é fato. Porém, muita gente acredita que puxar os fios brancos evita que outros cresçam no lugar.

Fake: essa causa é natural, e não há como evitar.



• Lavar o cabelo com água quente é melhor

Fake: a água quente faz com que o couro cabeludo produza mais glândulas sebáceas, o que estimula a oleosidade da raiz, podendo ocasionar caspas e seborreia . Além disso, abre as cutículas, e pode causar sensibilidade, rececamento e opacidade, podendo levar a queda do mesmo.



• O sol danifica os fios

Fato: sabemos que o sol faz bem a saúde, porém, expor nossas madeixas ao sol muito quente por muito tempo é prejudicial. Use sempre um leve-in, com proteção solar.



• Secador e prancha prejudicam os fios

Fato: não é proibido utilizar a prancha ou escovar os cabelos. No entanto, antes, proteja os fios da temperatura quente do secador e prancha usando um defrisante (protetor térmico).

Cabelos loiros devem evitar a prancha. Além do rececamento pode causar a alteração da cor, que são queimaduras e não saem com produtos matizadores.



• Quanto mais tempo deixar a máscara hidratante agindo, mais hidratado o cabelo fica

Quem nunca pensou assim: vou deixar a máscara agir por mais tempo, assim meu cabelo fica mais nutrido.

Fake: engana-se quem pensa assim. Cada produto tem seu tempo x de ação. Passado este tempo, o efeito sobre o cabelo é o mesmo. O ideal é aplicar distante da raiz, deixar agir no tempo correto e enxaguar bem.



• Dormir com os cabelos molhados não faz mal

Fake: dormir com os cabelos molhados ou úmidos é um erro comum. Pode causar fungos e ocasionar caspas.