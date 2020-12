Projeto 'Chegou a minha vez' comemora 2 meses com aula de encerramento e 100 pessoas empregadas em Cabo Frio Elisangela Dias

Por Juarez Volotão

Publicado 22/12/2020 05:28

Cabo Frio - Uma noite marcada por gratidão, emoção e alunos capacitados e empregados na aula de encerramento do Projeto 'Chegou a minha Vez' realizada neste último sábado (19) no Hotel Paradiso Corporate no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O evento marcou os 2 meses do projeto, que é chancelado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), na cidade e a conquista de cerca de 100 pessoas contratadas. Empresários, parceiros, presidente da Associação Comercial de Cabo Frio (ACIA), imprensa e parte dos alunos estiveram presentes na cerimônia, que ainda reconheceu os presentes com um Certificado de mérito reconhecendo o serviço e atuação em favor da causa humana e humanitária em sua área de atuação, conferido pelo 'Instituto Fome de Pão, Sede de Deus', idealizador do projeto.

Emocionada, Elisangela Dias palestrou acerca da sua história de vida e desabafou com exclusividade ao O Dia: 'Desde 2015 vivemos muitos momentos de altos e baixos, lutas e vitórias, mas sempre crendo que o Senhor tinha algo reservado para nós. Mas cada vez que eu achava que as coisas iriam melhorar, elas ficavam piores, até que no final de 2019 eu decidi parar tudo e buscar em Deus outras alternativas. Uma delas era voltar pra minha terra em São Paulo, quando tudo parecia certo e decidido, entramos o ano em 2020 na esperança de um novo recomeço e por fim, veio a noticia da pandemia, quarentena e eu fiquei sem chão. Mas é nessas horas que temos que respirar fundo e aprender a voar e eu fui além dos meus limites e consegui ajudar mais de 7.442 famílias e o que eu menos esperava que fosse dar certo aconteceu! Passamos em 2 editais, sendo um deles de São Paulo da Gerando Falcões e o MPT aprovou o meu Projeto Chegou a Minha Vez. Mais de 400 alunos inscritos, mais de 200 atendidos e em menos de 2 meses, 100 alunos foram inseridos no mercado de trabalho e nesse final de semana encerramos o ano com chave de ouro, com a minha formatura na Falcons University com o aulão de encerramento no Hotel Paradiso com os meus alunos, amigos e parceiros. E a palavra que eu resumo tudo isso é:

"E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha."

Mateus 7:25

Gratidão a Deus e a todos que acreditaram nesse projeto', declara emocionada a idealizadora do Projeto 'Chegou a Minha Vez'.

A noite também foi de homenagens com a entrega de um certificado de mérito reconhecendo o relevante serviço e atuação em favor da causa humana e humanitária em sua área de atuação, conferido pelo 'Instituto Fome de Pão, Sede de Deus.

Confira a lista dos Homenageados da noite:

Anamar Ferreira dos Santos.

Lorena Serpa de Souza Ribeiro

Pamela Azevedo Silva

Juarez Volotão

Bruno dos Santos Alves

Sônia Maria Oliveira dos Santos

Robson da Cruz Madeira

Luana Cardoso da Costa

Patricia Cardinot

Lecimere da Silva Thomaz

Keetherine Giovanessa da Silva Vieira

Klayton Georgio da Silva Vieira

Debora Cristina da Silva Monteiro

Raquel Malafaia Bueno Silveira

Glaubia Silva Guimarães

Patrícia Ribeiro Genoroso Kimura

Gleice Mara Valentin Silva de Souza

Sabrina Marques Furtado

Naira Beatriz da Silva Rodrigues

Rosinei Nunes de Moraes Louzada

Polianna Rodrigues Fonseca

Capelão Diplomata Civil Sergio Luiz Constantino Junior

Dra. Alice da Conceição Alexandre Brum

Maria Aurea Lemos de Almeida

Luciane Fernandes de Carvalho

Adriana Thompson

Promotora de Justiça Cirlene Luiza Zimmermam

Francineide Gomes

Leandro de Oliveira França

Availdes Viana Dutra

Martha Célia Zanette. Mauricio Costa Medeiros Xariff

Luiza Claudia Peixoto Ferreira

Juiza Dra. Janaina Pereira Pomposelli