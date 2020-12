Comércio fechado no Centro de Cabo Frio Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 07:29

Cabo Frio - Foi publicado nesta segunda-feira (21), o Decreto Municipal nº 6420, que atualiza as normas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em Cabo Frio.



As principais alterações são voltadas para o comércio. Por conta da semana do Natal, onde há muita procura da população pelas lojas em busca dos presentes, a partir da publicação do decreto e até quinta-feira (24), o comércio de rua poderá estender o horário de atendimento até as 23h. O decreto estabelece que, neste período, os shoppings podem funcionar 24 horas por dia. A partir do dia 25, os horários serão os mesmos previstos no decreto anterior, com os shoppings fechando às 23h.



O documento também libera o funcionamento dos passeios de barco e demais atividades náuticas, com capacidade de 50% da lotação.