Casa do Empreendedor lança Cartilha para ajudar na formalização dos negócios em Cabo Frio Secretaria de Fazenda de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 09:53

Cabo Frio - Com o intuito de esclarecer de forma didática e simples os principais pontos de toda a legislação pertinente a autônomos, MEIs e Pequenas empresas, a Casa do Empreendedor do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro lançou na tarde de segunda-feira (28) a Cartilha do Microempreendedor Individual que já está sendo distribuída aos empreendedores do município.



De acordo com o responsável pela Casa do Empreendedor, Clésio Guimarães, esta Cartilha oferece toda a legislação condensada para facilitar a vida dos profissionais. “Procuramos de uma forma didática simplificada, apresentar um manual que fosse acessível a todos os postulantes ao MEI, bem como orientação aos já inscritos para facilitar sua administração e fruição de todos os benefícios oferecidos pela lei, além de alertar para os cuidados a serem observados na sua utilização. Enfim, essa Cartilha é a culminância do nosso projeto da Casa do Empreendedor, criada em 2017, fortalecendo a nossa missão que é Semear Empresas. E é com sentimento de missão cumprida que estamos entregando à população, nossa “Cartilha do Empreendedor”, pois acreditamos que o microempreendedor de hoje tende a ser um grande empresário”, disse Clésio Guimarães, idealizador da Cartilha.



O conteúdo esclarece entre outros tópicos, a regulamentação do trabalho autônomo, registro e legalização de empresas, da inscrição e da baixa, Simples Nacional e Regin. Além disso, explica ainda a Lei que estimula empreendedorismo em Cabo Frio, que entrou em vigor em 2019.

“Essa cartilha vai ajudar o empreendedor a entender melhor os principais dispositivos previstos na legislação e que pode beneficiar a sua atividade, seja na abertura ou mesmo funcionamento do negócio”, explica a coordenadora da Casa do Empreendedor, Elisângela Ramalho.



A Associação Comercial Industrial e Turística De Cabo Frio (ACIA), representada por sua presidente, Patrícia Cardinot e a diretora financeira, Ellen Mello, receberam um lote da Cartilha do Microempreendedor Individual. "Fico muito honrada por estar recebendo em nome da ACIA, da nossa diretoria, de todos os empresarios e futuros empreendedores de Cabo Frio esta Cartilha onde o microempreendedor tera informações de todas as vantagens, direitos e obrigacões de ser registrado no MEI”, agradeceu Patrícia Cardinot.





Para acessar a Cartilha do Microempreendedor Individual online, basta acessar o Portal da Casa do Empreendedor no endereço http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/casa-empreendedor/.

A Casa do Empreendedor funciona ao lado da Câmara de Vereadores, no antigo prédio do arquivo municipal, e funciona de segunda à sexta-feira, das 9 às 17h.