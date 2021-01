Cachorro é morto a tiros no bairro Portinho, em Cabo Frio Reprodução/Inter TV

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 10:35

Cabo Frio - A Polícia Civil informou que já identificou o suspeito de matar com dois tiros na cabeça um cachorro de rua, na noite de 31 de dezembro, no bairro Novo Portinho, no município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro.



De acordo com a polícia, as investigações estão em andamento na 126ª DP da cidade para apurar os fatos. Os agentes realizam buscas para localizar o autor do crime. O crime bárbaro chocou a todos os moradores e ganhou destaque na mídia nacional.



Os policiais contam que testemunhas serão ouvidas na unidade policial. Além disso, os agentes também estão à procura de imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o fato que possam ajudar nas investigações.

O crime ocorreu pouco antes da virada de ano e, de acordo com testemunhas, o homem atirou apenas porque se irritou com os latidos do animal.