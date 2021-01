Cerca de 75 caixas de som são apreendidas em Cabo Frio Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 10:35

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio divulgou nesta segunda-feira (4) o primeiro balanço de ordenamento urbano de 2021. Desde o dia 1º de janeiro, foram apreendidas 75 caixas de som nas praias do Forte e do Peró, além de alguns bares da cidade. A utilização desses aparelhos sonoros é proibida em espaços públicos.



A ação contou com a parceria da Polícia Militar, Guarda Municipal, Unidade de Policiamento Ambiental (Upam), Secretaria de Meio Ambiente e Fiscalização de Posturas.



Neste domingo (3), na Praia Dunas do Peró, todos os barraqueiros e ambulantes foram notificados sobre as novas normas de ordenamento. No local foram encontradas várias irregularidades como barracas fixas, fogões, churrasqueiras, freezers e bugres, todos posicionados nas dunas, o que configura crime ambiental.



Sete notificações foram aplicadas e os ambulantes devem retirar tudo do da praia. No domingo, um bar foi autuado na Rua Nilo Peçanha, por poluição sonora, excesso de mesas e aglomeração de pessoas. As operações continuam em todo o município.