Depósitos de bebidas no Peró em Cabo Frio são notificados em choque de ordem Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 07:28

Cabo Frio - Ações de ordenamento urbano continuam acontecendo em todo o município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Na manhã desta segunda-feira (11) agentes da Fiscalização de Posturas notificaram os proprietários dos depósitos de bebidas que ficam no cruzamento das avenidas Marlim e dos Pescadores, no Peró.

Todos os estabelecimentos tiveram que desobstruir as calçadas que estavam sendo ocupadas com fardos de bebidas, mesas, freezers, cadeiras e outros objetos que dificultavam a passagem de pedestres.

No fim de semana, os agentes também intensificaram a fiscalização junto aos food trucks que ficam na Praia do Forte e na Praça da Cidadania. A orientação é para que eles funcionem das 16h à 1h da madrugada. Neste primeiro momento, os fiscais estão orientando os ambulantes, passando informações sobre o horário, quantidade de mesas, protocolo da Covid-19 e distanciamento social.

De acordo com o coordenador geral de Posturas e Licenciamento, Paulo César Pereira Alves, o governo pretende reorganizar o uso do solo em todo município de forma gradual e amigável. “Nossa conversa com todos os proprietários de estabelecimentos comerciais, bem como com os quiosqueiros, barraqueiros e ambulantes tem sido respeitosa, com vista a solucionar a questão. É preciso que cada um faça a parte que lhe cabe, dessa forma teremos uma cidade mais ordenada”, finalizou Paulo César.