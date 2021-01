126ª DP (Cabo Frio) Imagem de divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 07:28

Cabo Frio - Policiais civis da 126ª Delegacia do município de Cabo Frio prenderam, nesta segunda-feira (11/01), um homem acusado de estupro de vulnerável. Ele foi capturado no bairro de Parque, após cruzamento de dados do Setor de Inteligência da delegacia.



Segundo os agentes, contra o acusado foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Quissamã, local onde o acusado cometeu o crime. Ele foi encaminhado pelos agentes para a 126ª Delegacia Policial de Cabo Frio e será transferido ao sistema prisional.