Por Juarez Volotão

Publicado 12/01/2021 07:28

Cabo Frio - Mesmo após críticas e reclamações do trade turístico de Cabo Frio e de rumores do cancelamento do decreto e a alteração para a exigência do teste de coronavírus para apenas turistas estrangeiros, entrou em vigor neste segunda-feira (11) o decreto municipal 6.434/2021, que exige a apresentação de teste negativo para Covid-19 dos turistas e visitantes que quiserem entrar no município da Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro.



Segundo o novo decreto, quem chegar a Cabo Frio em ônibus de turismo e excursões ou tiverem reserva nos meios de hospedagens terão de apresentar o teste negativo ou não-reagente para entrar e visitar a cidade. O teste será cobrado dos passageiros, motoristas e guias e caso alguém apresente resultado positivo, ou não tenha o teste em mãos, o ônibus não poderá entrar na cidade e todos os passageiros terão que retornar para o local de origem.

Os meios de hospedagem deverão cobrar o teste dos turistas e visitantes no momento da chegada dos hóspedes, cabendo a cada hotel, pousada ou meio de hospedagem elaborar um relatório diário de entrada e saída dos visitantes, com cópia dos respectivos testes de quem estiver chegando. Equipes da Vigilância Sanitária farão a fiscalização diretamente nos locais.



Procurada, a Associação de Hotéis e restaurantes (ACF) de Cabo Frio não quis se pronunciar.