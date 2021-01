Vereadores de Cabo Frio aprovam Fundo Municipal de Liquidação de Restos a Pagar Assessoria

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 08:26

Cabo Frio - A Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou, por unanimidade, na Sessão Extraordinária ocorrida nesta terça o Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito José Bonifácio do PDT que institui o Fundo Municipal de Liquidação de Restos a Pagar.



A votação do referido Projeto de Lei deu-se em regime de urgência, a partir de movimentos de articulação do Vereador Davi Souza, também do PDT, Líder do Governo na Câmara, que contou com a boa receptividade dos demais Vereadores para com a matéria, tendo ficado evidente a mobilização destes em auxiliar o Executivo na criação de instrumentos que visem à resolução do problema da dívida pública.



O Fundo em questão tem como função principal auxiliar o Prefeito no enfrentamento do grave problema de superendividamento do Município de Cabo Frio, mediante a destinação dos recursos nele depositados, exclusivamente, para pagamento das dívidas de precatórios e restos a pagar (dívidas com a Enel, Prolagos, Ibascaf, entre outros), evitando-se, dessa forma, que as medidas judiciais de penhora, arresto e sequestro recaiam sobre as demais contas bancárias do Município, nas quais, geralmente, estão depositados os recursos necessários para o cumprimento de obrigações essenciais, tal como o pagamento da folha de servidores ativos e inativos.



Após a proclamação do resultado da votação, o Vereador Davi Souza afirmou: “Não tenho dúvida quanto aos benefícios que o Fundo trará ao nosso município a curto, médio e longo prazos, sendo importante ressaltar que a iniciativa do Projeto de Lei sinaliza a preocupação do atual Gestor e de todos os colegas Vereadores no sentido de, envidando esforços conjuntos, resolver o problema da dívida pública que nunca foi objeto de preocupação pelos antigos gestores, e que hoje tem causado dificuldades à gestão das contas públicas, a ponto de estar inviabilizando a execução do orçamento e o cumprimento de obrigações essenciais pelo Município.”