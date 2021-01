Assistência Social de Cabo Frio promove ação junto a pessoas em situação de rua Assistência Social de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 14/01/2021

Cabo Frio - O município de Cabo Frio está realizando um trabalho de reinserção social junto às pessoas em situação de rua através da Prefeitura e da Assistência Social da cidade. Em apenas 11 dias de governo, 35 foram acolhidas na Casa de Passagem e no Centro de Acolhimento. Todas receberam atendimento da equipe técnica, que elabora um plano de ação para cada usuário, auxiliando a alcançar os objetivos traçados. Deste total, sete foram encaminhadas para as cidades de origem, uma foi transferida para o Centro Terapêutico, três conseguiram alugar uma moradia e seis preferiram retornar para as ruas. Outras 18 continuam em acolhimento.



Segundo a secretária de Assistência Social, Janaína Pinheiro Revelles, atualmente Cabo Frio possui 36 pessoas em acompanhamento, sendo 20 na Casa de Passagem e outras 16 no Centro de Acolhimento. “A legislação não nos permite recolher todas essas pessoas sem que isso seja da vontade delas. Mas quando aceitam nossa ajuda, fazemos o possível para reinseri-los socialmente”, explicou.



Uma das formas de reinserção é através do auxílio viagem, que desde 1º de janeiro ajudou a encaminhar cinco pessoas para seus municípios de origem (outras duas retornaram com recursos próprios). Através deste programa, a Secretaria leva o assistido até a rodoviária e o embarca para sua cidade natal.



Para os que ficam na Casa de Passagem ou no Centro de Acolhimento, a proposta é oferecer cursos que ajudem os assistidos a serem reinseridos no mercado de trabalho. Desde 1º de janeiro pelo menos 12 conseguiram retornar ao mercado de trabalho, sendo cinco com empregos formais e sete com empregos informais.