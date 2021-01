Hoje tem Live as 13h sobre o futuro do Programa 'Falando Francamente Com Você' Tr2 Digital

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 09:12

Cabo Frio - O jornalista Juarez Volotão fará uma live nesta sexta-feira (15) às 13h no seu Facebook intitulada 'Live com Você' onde falará, com exclusividade, sobre a volta do Programa 'Falando Francamente Com Você' para o rádio. O polêmico comunicador de Cabo Frio na Região dos Lagos promete vir com muita novidade para este ano de 2021.



Nesse ao vivo na sua rede social nesta sexta-feira às 13h, Juarez contará tudo sobre os bastidores, a volta do programa e revelará uma grande novidade, que balançará as estruturas da Região dos Lagos.

Volotão fez mistério e não contou para a gente o que seria essa surpresa bombástica, mas, revelou que é algo, que fará os seus seguidores e amigos vibrarem.



“Vou revelar uma conquista, que não foi só minha. Mas, será NOSSA!”, declarou Juarez Volotão de forma misteriosa.

. Por Luiz Cláudio Jr