Serviços marítimos será regulamentado em Cabo Frio Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 07:40

Cabo Frio - O Plano de Uso e Ocupação de Praias e Áreas Adjacentes, que vai regulamentar o ordenamento dos serviços marítimos no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, já está sendo elaborado pela Prefeitura da cidade e pela Capitania dos Portos. Para acertar os detalhes, o secretário adjunto de Turismo, Carlos Cunha, se reuniu esta semana com o delegado da Capitania dos Portos, Alexandro Sarmento Vianna.



De acordo com Carlos Cunha, o plano vai regulamentar os serviços marítimos oferecidos no município e a utilização das áreas de praias e lagoas. A expectativa é que até março as primeiras ações comecem a ser colocadas em prática: 'Cabo Frio será a primeira cidade da região a ter este ordenamento, que será fundamental para respaldar o desenvolvimento do turismo náutico, uma das vertentes que receberá destaque nesta nova gestão municipal', disse o secretário adjunto de Turismo.



No Plano de Uso e Ocupação de Praias e Áreas Adjacentes estarão, entre diversos outros pontos, o ordenamento de serviços como banana boat, stand up paddle, caiaques e moto aquática. “Os locais e horários onde estes serviços poderão funcionar, as normas de segurança e regulamentação, tudo isso estará incluso no plano, que está sendo elaborado junto com a Marinha do Brasil”, finalizou Carlos Cunha.