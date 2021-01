Cabo Frio começará a vacinação contra a Covid-19 na quarta Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:38

Cabo Frio - A Secretaria de Saúde do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro inicia na próxima quarta-feira (20) a vacinação contra a Covid-19. A cidade vai receber 2.533 doses da Coronavac nesta primeira remessa da Fase 1.



O público-alvo prioritário, segundo a Secretaria, é composto pelos trabalhadores da linha de frente da saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos), que somam 2.399 profissionais, além de 126 idosos residentes em instituição de longa permanência e nove pessoas com deficiência institucionalizadas.



A imunização para a primeira parte do grupo prioritário será feita por uma equipe volante da Secretaria de Saúde. As unidades de saúde que receberão os agentes da vacinação e o horário de início da vacinação estão sendo definidos nesta segunda (18).



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a previsão é de que, em cerca de 15 dias, Cabo Frio deverá receber mais 2.533 doses para concluir o primeiro grupo da Fase 1, totalizando 5.066 doses.

Segundo o informe técnico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a aplicação da segunda dose para a primeira parte do grupo prioritário deverá ocorrer em um intervalo entre duas a quatro semanas. O prazo exato ainda será informado pela SES.



De acordo com o secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes, o começo da vacinação é um alento para o município:' Aguardávamos com muito anseio o início da campanha. É uma ação extremamente urgente, necessária. Contudo a vacina chega para ser o principal reforço no combate ao coronavírus, mas é imprescindível que continuemos com as demais medidas de prevenção como o uso de máscara, evitar aglomeração e higiene', alerta Fernandes.