Vereadores se reúnem com Secretário de Educação de Cabo Frio para cobrar planejamento da volta as aulas presenciais

Por Juarez Volotão

Publicado 19/01/2021 07:48

Cabo Frio - Os Vereadores do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro se reuniram nesta segunda (18) com o Secretário de Educação da cidade, Flávio Guimarães para cobrarem e debaterem um planejamento da retomada das aulas presenciais nas escolas.

O Secretário informou na reunião que uma revisão do plano traçado pela gestão anterior está sendo analisada e revista no momento: 'Todas as análises e planejamentos estão sendo feitos de maneira conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e toda a documentação será devidamente enviada a Câmara', afirmou Flávio Guimarães na reunião com os vereadores.