Publicado 21/01/2021 07:21

Cabo Frio - No próximo dia 27 de janeiro, a partir das 9h, a Prefeitura de Cabo Frio dará início ao processo de pré-matrícula da Rede Municipal de Ensino. Inicialmente a ação será realizada em duas etapas, e exclusivamente para alunos já matriculados nas creches III e IV, pré II e nos 5° e 9° anos que, para dar continuidade aos estudos, serão transferidos para outras unidades escolares da própria Rede.



A primeira etapa será online. Nela, os responsáveis pelos alunos devem acessar o site da Secretaria Municipal de Educação – https://www.semecabofrio.rj.gov.br – inserir o número da matrícula e preencher o cadastro, que estará disponível até às 23h59 do dia 31 deste mês.



Na segunda etapa, que acontece nos dias 2, 4, 9 e 11 de fevereiro, os pais e responsáveis que preencheram o cadastro na primeira fase terão que ir ao colégio onde o aluno vai estudar, apresentar a documentação solicitada, e confirmar a matrícula. Os alunos das escolas Professor Renato Azevedo e Arlete Rosa Castanho, farão a matrícula nas próprias unidades escolares, a partir de 2 de março de 2021. Com essa movimentação, novas vagas serão abertas na Rede Municipal de Cabo Frio, e serão preenchidas numa etapa futura.



“Por enquanto estamos no período de movimentação de alunos da rede. São casos de crianças que, por exemplo, terminaram o 5º ano e as escolas onde elas estão matriculadas não têm o 6º. Esses estudantes serão transferidos para outras unidades que têm as séries que vão cursar em 2021. Depois disso, as escolas vão fazer levantamento do número de vagas disponíveis para que seja iniciada uma nova fase de matrículas”, explicou Eliana Corado, Superintendência Pedagógica da Secretaria de Educação.



Ainda segundo ela, o ano letivo de 2020, no município de Cabo Frio, só termina em 30 de abril. “A resolução das matrículas novas e dos demais alunos da rede será liberada mais adiante. Todo o processo já foi planejado e está ocorrendo conforme o programado”, finalizou Eliana.