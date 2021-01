Enfermeira será a primeira vacinada contra o coronavírus em Cabo Frio Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 06:41

Cabo Frio - A enfermeira Teresinha Correia da Silva, de 51 anos, servidora do centro cirúrgico do Hospital Municipal São José Operário, será a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 no município de Cabo Frio. A vacinação na cidade terá início nesta quarta-feira (20), às 10h. Nesta primeira remessa da Fase 1, serão imunizados os trabalhadores da linha de frente da saúde e idosos residentes em instituições de longa permanência, de acordo com as definições do cronograma nacional de imunização.



São 2.533 doses da Coronavac destinadas ao município de Cabo Frio nesta primeira remessa. Por motivo de segurança, não serão divulgadas informações sobre a chegada do lote de vacinas.

Teresinha da Silva atua na área há 28 anos. Para ela, a possibilidade de sair deste momento difícil causado pela pandemia é motivo de muita alegria.



“Apesar de todos os estudos, o vírus é desconhecido já que cada pessoa reage de um jeito a ele. Então, a vacina nos alegra muito porque é uma oportunidade de ultrapassarmos essa pandemia. É importante tomarmos a dose”, afirma ela, completando: "Esse é o momento em que a ciência caminha junto com a nossa profissão porque passamos por muitas dificuldades, perdemos muitos profissionais importantes e competentes. Apesar de todos os estudos, o vírus é desconhecido já que cada pessoa reage de um jeito a ele. Então, a vacina nos alegra muito porque é uma oportunidade de ultrapassarmos essa pandemia. É importante tomarmos a dose”, pede a enfermeira.



A Secretaria de Saúde de Cabo Frio destaca que, além da vacina, é importante que todas as medidas de prevenção continuem sendo adotadas pela população. O uso de máscaras e a higienização constante das mãos, bem como o distanciamento social ainda são fundamentais para a contenção do vírus.



"É a nossa contribuição com a saúde uns dos outros, uma forma de solidariedade. As pessoas precisam ter mais responsabilidade com o próximo, ter mais empatia. Precisamos nos cuidar e isso depende, também, de cada um de nós", afirma Teresinha.



Vacinação para grupo prioritário será volante



Para a primeira remessa da Fase 1 a Secretaria de Saúde montou um esquema de vacinação volante. Ao todo, a equipe irá até nove unidades de saúde e duas instituições de longa permanência para imunizar o público-alvo. As unidades públicas são Complexo do Hospital Municipal São José Operário e Hospital Central de Emergência (HMSJO/HCE); UPA do Parque Burle e de Tamoios, Hospital Municipal da Mulher e da Criança (HMM/HMC); Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS).



As unidades particulares são o Hospital Santa Izabel e Hospital Clinerp. As instituições de longa permanência são o Lar da Cidinha e a Pousada Iza Jansson. A estimativa da Coordenação de Imunização é de que até a sexta-feira (22) todas as doses tenham sido aplicadas.