Estádio Correão em Cabo Frio recebe jogo do Campeonato Carioca nesta quarta (20)

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 06:41

Cabo Frio - O Estádio Municipal Alair Corrêa, mais conhecido como Correão, sedia, nesta quarta-feira (20), sua primeira partida oficial válida pela temporada de 2021. A Associação Desportiva Cabofriense recebe o América, às 15h, em jogo da segunda rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca da série A-1.



Segundo o protocolo "Jogo Seguro", criado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ), não será permitida a presença de público em jogos do campeonato. Apenas jogadores e integrantes das comissões técnicas das duas equipes, quadro de arbitragem, funcionários do estádio e jornalistas credenciados estarão aptos a permanecer no Correão, observando todas as medidas de segurança e distanciamento social possíveis.



Por conta da realização da partida, os portões de acesso à rua lateral do campo não serão abertos nesta quarta-feira. A estratégia será repetida no sábado (23), quando a Cabofriense volta a jogar no Correão, recebendo o Friburguense, também às 15h.



Seletiva classifica apenas uma equipe para a fase principal



Em sua estreia na fase preliminar do Campeonato Carioca, a Cabofriense perdeu para o Americano, de Campos dos Goytacazes, por 3 a 2, em jogo realizado no sábado (16), no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira.



Participam desta fase preliminar Cabofriense, Americano, América, Friburguense, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa. Os seis clubes se enfrentam em sistema de turno e returno, em 10 rodadas. A equipe que somar o maior número de pontos se classifica para a fase principal do Campeonato Carioca, que começa no final de fevereiro.