Cabo Frio volta atrás e não vai exigir apresentação do teste negativo da Covid-19 Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 21/01/2021 07:22

Cabo Frio - Depois de muita polêmica, discussão e reclamações por parte de representantes do trade turístico do município de Cabo Frio, e de toda repercussão nacional, o prefeito José Bonifácio do PDT voltou atrás acerca da exigência de apresentação do teste negativo da Covid-19 na cidade.

No novo decreto número 6.439/2021 a Prefeitura de Cabo Frio estabelece que a partir de agora, os testes serão solicitados apenas nos meios de hospedagem, inclusive para os turistas que chegarem em ônibus de turismo e que exigência não será mais feita no Terminal de Ônibus de Turismo.

Segundo a Prefeitura ainda, a falta do teste não implicará no impedimento de que o turista faça o checkin, mas o meio de hospedagem terá que remeter um relatório à Secretaria de Saúde avisando sobre os hóspedes que ainda não tiverem feito o teste.