Reunião aconteceu por meio de videoconferência Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 08/02/2021 13:44 | Atualizado 08/02/2021 13:50

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), que testou positivo para Covid-19 no último dia 31 de janeiro, fez uma reunião para tratar da retomada das aulas presenciais, através de videoconferência realizada no último sábado (6).



Mesmo com o coronavírus, Bonifácio estava visivelmente bem e conduziu a reunião até o fim, por cerca de uma hora e meia, onde todos puderam falar e dar suas opiniões. Na manhã desta segunda-feira (8), em entrevista exclusiva ao jornal O Dia, ele disse que ainda não tem uma opinião formada, e que esse foi um dos motivos da realização desse encontro virtual.



José Bonifácio contou que está se aprofundando na legislação em vigor sobre o processo de volta às aulas presenciais e buscando outros posicionamentos também. Conversou, inclusive, com colegas prefeitos da Região dos Lagos, como o de Búzios, Alexandre Martins (REP), e de Iguaba Grande, Vantoil Martins (Cidadania), segundo revelou:



"Conversei com os prefeitos para saber como estão se planejando. Pedi à procuradoria-geral o decreto onde fala especificamente da situação das aulas nesse momento. Eles vão me mandar hoje (segunda-feira) e vamos discutir internamente sobre as possibilidades, mas ainda não temos definição. Se tiver que modificar alguma coisa, faremos uma minuta para os membros da sociedade civil, que terão um período para criticar, sugerir ou até mesmo 'bombardear'. E depois disso a gente volta a se reunir para decidir", disse o prefeito de Cabo Frio.



Além do chefe do executivo, participaram do encontro a vice-prefeita, Magdala Furtado (PODE), os secretários de Educação, Flávio Guimarães; de Saúde, Felipe Fernandes; e de Turismo, Esporte e Lazer, Flávio Rosa.



Representantes do Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe Lagos) - que são contra o retorno; das escolas particulares - que são a favor; além de uma médica pediatra, Dra Carla Goulart, e um dos diretores do Hospital Santa Izabel também foram ouvidos durante o encontro. Da Câmara Municipal, os vereadores Davi Souza (PDT), líder do governo na Câmara - que é contrário a retomada presencial, além de Vanderson Bento (PTB) e Léo Mendes (DC) também participaram da discussão, estes últimos, defensores da normalização das atividades escolares.



Por ora, a retomada das aulas presenciais em Cabo Frio não tem uma data definida e o assunto continuará sendo debatido nos próximos dias.