Por O Dia

Publicado 11/02/2021 18:03 | Atualizado 11/02/2021 18:04

O município de Cabo Frio recebeu nesta quinta-feira (11), um novo lote composto por 1.690 doses da Coronavac. Este lote será integralmente destinado à vacinação dos idosos a partir de 90 anos. Desta forma, a vacinação terá início pelos idosos acamados, a partir de 90 anos, nesta sexta (12).A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade. Equipes da Secretaria de Saúde irão até as residências dos idosos acamados e cadastrados na Rede Municipal de Saúde.Idosos acamados que não tenham cobertura de ESF deverão agendar a vacinação pelo e-mail [email protected] No email, é preciso informar o nome completo, a data de nascimento, o número do CPF, telefone e endereço completo com ponto de referência.O cronograma da Secretaria Municipal de Saúde é de abrir a vacinação para os idosos acima de 90 anos a partir do dia 22 (segunda-feira). Para este grupo, a vacinação será feita em quatro polos: Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara; CIEP Hermes Barcellos, no Jardim Esperança; C.E.M Professora Marly Capp, em Unamar (Tamoios), e Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, em Santo Antônio (Tamoios).A vacinação nos polos será mantida até o fim da imunização de todos os idosos acima de 60 anos, de acordo com a disponibilidade de vacinas que forem enviadas pelo Ministério da Saúde. Em Cabo Frio, o grupo de idosos acima de 60 anos é composto por 32.267 pessoas. A divisão por faixa etária estabelecida pelo Governo Federal é a seguinte:- pessoas de 90 anos ou mais (com prioridade para os acamados);- pessoas de 80 anos ou mais;- pessoas de 75 a 79 anos;- pessoas de 70 a 74 anos;- pessoas de 65 a 69 anos;- pessoas de 60 a 64 anos.