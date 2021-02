100% do Efetivo vai trabalhar no feriadão de Carnaval Divulgação

Publicado 12/02/2021

Com previsão de receber 300 mil visitantes, a Prefeitura de Cabo Frio vai colocar 100% do efetivo nas ruas durante o Carnaval. O objetivo é fiscalizar bares, restaurantes, quiosques, praias e demais áreas do município, durante o feriado, de forma a combater aglomerações. Para coibir os abusos, a Prefeitura vai trabalhar com mais de 180 servidores lotados na Guarda Civil Municipal, na Fiscalização de Posturas e nas Secretarias de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e Saneamento.



A estimativa é da Secretaria-Adjunta de Turismo do município. Já a previsão da concessionária que administra a RJ-124, é que 404 mil veículos passem pela rodovia até o dia 22 de fevereiro, sendo a sexta-feira (12) e o sábado (13) os dias de fluxo mais intenso no sentido Região dos Lagos, quando deverão passar 43 mil e 48 mil veículos, respectivamente, de acordo com a previsão da concessionária que administra a rodovia.



No Terminal dos Ônibus de Turismo, a capacidade máxima prevista no decreto municipal, é de 80 veículos. Nesta sexta-feira, a previsão é que apenas sete veículos estacionem no local. Já no sábado, a ocupação é de 64 ônibus.



A partir deste sábado (13), as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), do Grupamento de Trânsito e da Guarda Marítima Ambiental estarão focadas no ordenamento da cidade e no apoio às operações da Fiscalização de Posturas e da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento. O município vai receber, também, reforço do governo do Estado, que nesta sexta-feira (12) enviou 165 PMs para dar mais robustez à tropa do 25º Batalhão da Policia Militar no período do Carnaval.



De acordo com a secretária de Direitos Humanos e Segurança Pública, Aglaia Olegário, em reunião realizada nesta semana entre todas as pastas que vão trabalhar na fiscalização durante o feriado, foram organizadas as ações de ordenamento e fiscalização.



“Nosso trabalho é pautado sempre pela orientação ao cidadão. Porém, não podemos tolerar nem permitir a realização de blocos e festas clandestinas, seja nas ruas, condomínios, casas de festa, boates, barcos, lanchas ou em residências. Som alto também não está permitido e os fiscais vão apreender caixas de som e equipamentos eletrônicos que estiverem sendo usados em bares, restaurantes, nas praias ou nas ruas”, informa a secretária.



Ainda segundo ela, não serão realizadas barreiras sanitárias em Cabo Frio. “Em análise técnica realizada em conjunto com a Secretaria-Adjunta de Turismo, chegou-se à conclusão que é inviável colocar barreiras nas 15 entradas existentes na cidade. Além disso, o município já passou por essa experiência no governo anterior, quando as barreiras sanitárias causaram grande congestionamento, parando o trânsito em toda a região”, exemplificou Aglaia.

OCUPAÇÃO HOTELEIRA



A taxa de ocupação dos meios de hospedagem em Cabo Frio está em 40%. Segundo Carlos Cunha, todo o setor hoteleiro está sendo orientado a respeitar o limite estabelecido no Decreto Municipal, que é de 75%. Os meios de hospedagem cadastrados devem solicitar o exame de testagem do COVID-19 no momento do check-in (teste rápido com IGM/IGG ambos não reagentes; IGM/IGG ambos reagentes com o SWAB negativo, e no caso dos exames SWAB a terminologia “não detectado”). Caso o hóspede não tenha realizado o exame, os meios de hospedagem encaminharão a informação do check-in do hóspede, sem exame, à administração pública.



“A orientação das autoridades sanitárias nunca deve ser esquecida ou deixada de lado: usem máscara e álcool em gel, evite aglomeração e mantenha o distanciamento social. Essa ainda é a melhor forma de combater a proliferação e prevenir a Covid-19”, destaca Carlos Cunha.





DISQUE DENÚNCIAS



A Prefeitura de Cabo Frio está disponibilizando três números de WhatsApp para o cidadão denunciar irregularidades. São eles: Turismo (22) 98181-2868 para festas e eventos clandestinos; Meio Ambiente (22) 99810-0396 para poluição sonora; Guarda Municipal (22) 99722-8126 para irregularidades no trânsito.



De acordo com o Decreto Municipal em vigência, festas, bailes e blocos carnavalescos estão proibidos. Equipes da Prefeitura estão fazendo monitoramento nas redes sociais para catalogar todos os anúncios de eventos clandestinos que gerem aglomerações, sejam eles festas em barcos ou lanchas, bares, barracas, quiosques, casas, clubes ou nas ruas.



O Decreto Municipal estabelece ainda que bares e restaurantes de Cabo Frio podem funcionar todos os dias até meia noite, limitando a capacidade em 50% e respeitando o distanciamento de 2 metros entre as mesas; shoppings centers funcionam entre 10h e 22h, limitando as vagas de estacionamento em 50% da capacidade; está permitido o acesso às praias e o banho de mar, desde que observadas as normas de distanciamento social e a utilização de máscaras de proteção facial; as barracas funcionam entre 7h e 18h, podendo alugar até dez conjuntos de guarda-sol, mesa e cadeira.