Publicado 10/03/2021 21:47 | Atualizado 10/03/2021 21:50

Prefeito Bonifácio e o ex-deputado Janio Mendes foram recebidos por Luis Roberto do DER Divulgação

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, fechou um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que prevê o fornecimento de insumos e materiais para o município executar obras nas ruas da cidade. Bonifácio esteve nesta quarta-feira (10) na sede do órgão, no Rio de Janeiro."Desde o começo do mandato, estamos nos esforçando para realizar reparos emergenciais em diversos locais da cidade. Com este convênio, poderemos receber materiais para acelerar este processo", explica o prefeito José Bonifácio.O convênio - com duração de 12 meses - prevê o fornecimento pelo DER-RJ, conforme a disponibilidade do órgão, de materiais como asfalto, manilhas, ligantes e outros insumos essenciais para serviços de recapeamento das ruas da cidade. Para isso, o município terá que atender a uma série de exigências contratuais, entre as quais, a apresentação do Plano de Trabalho das obras em que os materiais serão utilizados e, também, a prestação de contas ao final de cada serviço.Segundo a secretária de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet, o convênio vem em boa hora e será muito importante para o município."Estamos trabalhando em várias frentes, em diferentes bairros da cidade, para solucionar os problemas de buracos nas ruas. Com esse convênio com o DER-RJ, teremos como trabalhar com mais eficiência no atendimento às demandas da população", disse Tita Calvet.Ainda segundo ela, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos está atuando na elaboração do Plano de Trabalho e nas demais exigências contratuais para que o contrato com o DER-RJ seja assinado e o convênio colocado em andamento.