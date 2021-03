Por Renata Cristiane

Um corpo de uma mulher foi encontrado em uma área de vegetação na Praia das Dunas, em Cabo Frio, na manhã desta segunda-feira (15).

Familiares estavam pedindo ajuda para encontrar a vítima que desapareceu no sábado (13) Ludmila Lopes (RC24h)

O cadáver se encontra sem roupa, apenas enrolado em um tecido grosso, e foi visto por agentes da Guarda Ambiental que foram averiguar uma denúncia de incêndio. De acordo com as informações iniciais, a vítima era Naimar Ferreira, moradora do bairro Itajurú, região central da cidade, que estava desaparecida desde último sábado (13), quando saiu de casa trajando short, blusa e uma bolsa de couro. A família vinha divulgando o sumiço dela através das redes sociais. Logo após o corpo de uma mulher ter sido encontrado, familiares estiveram no local e fizeram reconhecimento.A PM foi acionada volta das 11h30 e aguarda a chegada da perícia para remoção do corpo. A causa da morte ainda não foi identificada, mas de acordo com os policiais, a vítima não apresenta marcas de queimaduras, o que mostra que ela foi jogada no local após queimada.