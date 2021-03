Naimar e companheiro Lucas Silva, principal suspeito do crime Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 15/03/2021 22:46

CABO FRIO - É um provável caso de feminicídio, com requintes de crueldade, o crime bárbaro cometido contra uma mulher, que foi encontrada morta nesta segunda-feira (15), em meio a vegetação da praia das Dunas, área nobre em Cabo Frio.

O principal suspeito do assassinato, segundo a Polícia Civil, é Lucas de Jesus Silva, de 29 anos, com quem com Naimar Ferreira (49), tinha um relacionamento amoroso há cerca de um ano, conforme amigos próximos. Eles moravam juntos no bairro Itajurú, região central da cidade. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Lucas, aparecia empurrando um carrinho, de madrugada, com algo embrulhado em um pano grosso, semelhante ao que cobria o cadáver.

Corpo encontrado na restinga Ludmila Lopes A vítima foi encontrada pela manhã, por agentes da Guarda Ambiental, que foram averiguar denúncia de incêndio na área de restinga. Naimar estava sem roupa, enrolada em um tapete. Os seios dela foram mutilados (cortados) e havia ainda laceração na região anal, segundo testemunhas.A família vinha divulgando seu o desaparecimento, através das redes sociais, desde último sábado (13), quando ela saiu de casa trajando short, blusa e uma bolsa de couro. Logo após o corpo de uma mulher ter sido encontrado na praia, familiares estiveram no local e fizeram reconhecimento.

Fontes próximas disseram ainda, que Lucas tentou atrapalhar na localização do paradeiro de Naimar, ao informar para família que a vítima teria mandado mensagem por aplicativo, por volta das 22h de domingo (14), dizendo que tinha “ido embora com outro”. Desconfiados com a narrativa apresentada pelo suspeito, a família insistiu com as buscas até que foram informados do encontro do corpo de mulher na restinga. Amigos ainda interpelaram Lucas, que friamente negou saber de qualquer fato que ajudasse na investigação, e chegou até ajudar na procura.

Lucas Silva, 29 ans, principal suspeito Internet



O caso está sendo investigado pela 126ª DP. "Tudo indica que ele ficou com celular dela, passando mensagem, fingindo ser ela pra despistar a gente", disse um amigo que prefere manter o anonimato. Há informações extraoficiais de que Lucas, o principal suspeito, é de Alcântara, São Gonçalo, tem passagem pela polícia e é usuário de drogas. Ele até o presente momento não foi encontrado pela polícia. O crime chocou a população.