As barreiras serão instaladas na Avenida América Central, na altura da Praia do Siqueira, e na Avenida Wilson Mendes, em frente ao Dormitório das Garças. Internet

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 20:16 | Atualizado 19/03/2021 20:19

A Prefeitura de Cabo Frio vai instalar barreiras sanitárias a partir deste sábado (20), em estradas de acesso ao município, com o objetivo de controlar a entrada de pessoas e a proliferação do coronavírus. Com a medida, só entram na cidade moradores, pessoas que comprovem vínculo empregatício, turistas que apresentarem voucher de hospedagem na rede hoteleira ou nas casas legalizadas e até 40 ônibus de turismo, conforme determinado pelo Decreto Municipal Nº 6.475.

Neste sábado, as barreiras serão instaladas na Avenida América Central, na altura da Praia do Siqueira, e na Avenida Wilson Mendes, em frente ao Dormitório das Garças.

Publicidade

De acordo com o presidente do Comitê Executivo que coordena as ações de combate e prevenção ao coronavírus, Juarez Lopes, a decisão de instalar as barreiras sanitárias em Cabo Frio foi tomada diante da antecipação de outros municípios de endurecer as medidas restritivas.

“Diversos municípios do Estado endureceram as medidas restritivas em seus territórios, e isso pode sobrecarregar Cabo Frio com visitantes de outras cidades. Diante disso, decidimos junto com o prefeito José Bonifácio instalar as barreiras sanitárias, que vão ficar montadas diariamente. Precisamos preservar a população, já que a nossa taxa de ocupação de leitos ainda está alta", afirmou Juarez.

Publicidade

Boletim Covid-19

Cabo Frio segue na zona laranja de contaminação. Nesta sexta-feira (19), de acordo com os dados do boletim da Secretaria Municipal de Saúde, o município tem: 8.001 casos confirmados; 7.283 descartados; 6.551 recuperados; 376 óbitos; 17 mortes sob investigação. Ocupação de leitos para Covid: CTI - 87%, Enfermaria - 68%.

Publicidade