Por Renata Cristiane

Publicado 22/03/2021 20:50 | Atualizado 22/03/2021 20:51

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Lucas de Jesus Silva, de 29 anos, circulava com o corpo da ex companheira, Naimar Ferreira, de 49 anos, em um carrinho de sucatas pelas ruas do bairro Vila Nova, na madrugada do dia 14 de março.



O homem e a vítima tinham um relacionamento amoroso há cerca de um ano. Ele é apontado como o principal suspeito de ter matado a mulher, que foi encontrada morta na manhã do dia 15.

Corpo de Naimar foi encontrado enrolado em um tapete em meio à vegetação na Praia das Dunas

Naimar estava enrolada em um tapete, sem roupas e com o corpo mutilado, em meio à vegetação da Praia das Dunas.



Nas imagens, Lucas aparece, por volta das 4h, empurrando um carrinho de sucatas pela rua Alex Novelino, nas proximidades de uma drogaria. Ele teria saído do bairro Itajuru, seguindo sentido à Praia das Dunas, no Algodoal.



Depois de cometer o crime, ele ainda acompanhou os familiares nas buscas por Naimar, chegando a visitar casas. Após a localização do corpo, Lucas ligou para saber se já haviam encontrado o assassino, na tentativa de atrapalhar as investigações. Lucas é apontado como principal suspeito da morte de Naimar.

ACUSADO JÁ FOI INDICIADO PELA POLÍCIA CIVIL Imagens mostram Lucas empurrando um carrinho pelas ruas RC24h A Polícia Civil já realizou o pedido de prisão temporária de Lucas, acusado de cometer o crime de feminicídio. Conforme o delegado titular da 126 DP, Carlos Eduardo Pereira Almeida, o suspeito já possui diversas passagens pela polícia: “Temos registro de crimes que ele cometeu, quando em menor idade, por abuso. Ele tem fortes indícios de participação em um outro crime violento na cidade”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil já realizou o pedido de prisão temporária de Lucas, acusado de cometer o crime de feminicídio. Conforme o delegado titular da 126 DP, Carlos Eduardo Pereira Almeida, o suspeito já possui diversas passagens pela polícia: "Temos registro de crimes que ele cometeu, quando em menor idade, por abuso. Ele tem fortes indícios de participação em um outro crime violento na cidade", afirmou o delegado.

Informações extraoficiais dão conta que Lucas está na cidade de Tanguá. Lucas está foragido desde o dia do crime.



CRIMINOSO FOI VISTO EM TANGUÁ



Por meio das redes sociais, diversos relatos afirmam que Lucas de Jesus tem sido visto circulando por Tanguá, na Região Metropolitana. O suspeito teria fugido para a cidade logo após o sepultamento de Naimar. Ele chegou a ser visto por amigos da vítima em meio à vegetação do Morro da Guia, durante o enterro, que aconteceu na terça-feira (16), no Cemitério Santa Izabel.



Ao O Dia, familiares de Naimar contaram que Lucas segue tentando invadir residências na cidade, buscando comida e abrigo. Populares seguem revoltados com o caso e afirmam que o criminoso já cometeu outros assassinatos na cidade, com as mesmas características na execução.



Por meio das redes sociais, diversos relatos afirmam que Lucas de Jesus tem sido visto circulando por Tanguá, na Região Metropolitana. O suspeito teria fugido para a cidade logo após o sepultamento de Naimar. Ele chegou a ser visto por amigos da vítima em meio à vegetação do Morro da Guia, durante o enterro, que aconteceu na terça-feira (16), no Cemitério Santa Izabel.

Ao O Dia, familiares de Naimar contaram que Lucas segue tentando invadir residências na cidade, buscando comida e abrigo. Populares seguem revoltados com o caso e afirmam que o criminoso já cometeu outros assassinatos na cidade, com as mesmas características na execução.

A Polícia Civil segue realizando diligências para capturar o acusado, que continua sendo procurado.