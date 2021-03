Por Renata Cristiane

Publicado 23/03/2021 09:58 | Atualizado 23/03/2021 10:11

O corpo de Lucas de Jesus Silva, de 29 anos, apontado como o principal suspeito de matar brutalmente a ex-companheira, Naimar Ferreira, de 49 anos, em Cabo Frio, foi localizado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta terça-feira (23). Familiares de Naimar e do acusado confirmaram a informação.

Segundo a polícia, o corpo foi encontrado no bairro Outeiro das Pedras e encaminhado para o IML. A ocorrência segue na 71ª DP.

Familiares de Naimar contaram ao O Dia que Lucas teria pulado para dentro de um terreno, foi expulso do local e, ao sair, cercado por populares. Ao lado do corpo, que estava bastante ensanguentado, havia pedaços de madeira. A causa da morte não foi divulgada pela perícia.

Conforme a Polícia Civil, a identidade do homem morto ainda será confirmada oficialmente.

Lucas, de 29 anos, é o principal suspeito de matar brutalmente a ex-companheira, Naimar, de 49 anos.

Naimar e Lucas Internet

Lucas e Naimar estavam em um relacionamento amoroso há cerca de um ano. A mulher foi encontrada morta na manhã do último dia 15, enrolada em um tapete, sem roupas e com o corpo mutilado, em meio à vegetação da Praia das Dunas, no bairro Algodoal, em Cabo Frio.