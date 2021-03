Barreiras sanitárias funcionando 24h geram congestionamento de noite RC24h

Por Renata Cristiane

Publicado 27/03/2021 20:00 | Atualizado 27/03/2021 20:00

Um dia depois de começarem a funcionar as ‘superbarreiras’ no acesso à Região dos Lagos, que nesta sexta-feira (26) causaram enorme congestionamento no ponto de bloqueio da saída da RJ-124 (ViaLagos), o cenário na tarde deste sábado (27) era de grande engarrafamento. Nesta noite, a movimentação ainda é bastante lenta.

De acordo com a concessionária, o ponto mais crítico é entre os kms 53 e 57, na região da barreira sanitária instalada na altura de São Pedro da Aldeia, onde os motoristas enfrentavam mais de 3km de lentidão. Neste momento, (19h30) há uma retenção de 2km, iniciando no km 55 indo até 57km.

Lembrando que só podem acessar a região somente portadores de comprovante de residência ou IPTU, desde que estejam em nome de algum dos ocupantes do veículo. Carros com placas das cidades de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia têm passagem liberada.

Your browser does not support the video tag. Um vídeo feito pelo prefeito de Iguaba, Vantoil Martins, na tarde deste sábado (27), dá a dimensão da demora em chegar. Veja:

CONGESTIONAMENTO NA MADRUGADA

E na madrugada do sábado (27), imagens mostraram que o congestionamento ainda era intenso na RJ-124. Quem achou que conseguiria passar de madrugada para Região dos Lagos, achando que as barreiras não iriam funcionar, foi surpreendido. Os agentes permaneceram 24h nos quatro pontos. Muita gente acabou tendo que voltar pra onde veio, mesmo de noite (veja o vídeo abaixo). O esquema será mantido permanentemente até o domingo de Páscoa (4/4).