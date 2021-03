Por Renata Cristiane

Publicado 28/03/2021 12:57

Fiscais da Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, acabaram com uma festa no bairro Portinho, no início da noite neste sábado (25). O evento estava sendo realizado em um pub na Rua Coronel Ferreira.

Muita aglomeração e nenhuma máscara. Até o banho de piscina estava liberado. Cabo Frio hoje vive um colapso na saúde RC24h

O governo municipal editou um novo decreto na última quarta-feira (24), proibindo aglomerações, tais como festas, eventos ou área de lazer, além de acesso e permanência nas praias. Um decreto estadual, editado pelo governador em exercício Claudio Castro (PSC), na última semana, proíbe ainda banho de piscina em hotéis, pousadas ou áreas de lazer coletivas.A operação conjunta contou com a participação de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Fiscalização de Posturas, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Polícia Militar. A fiscalização chegou ao local após denúncias e postagens de divulgação do evento nas redes sociais.A festa foi encerrada por volta das 19h, e todas as pessoas deixaram o local. No pub os fiscais se depararam com música ao vivo e aglomeração de pessoas, inclusive tomando banho na piscina, o que está proibido, conforme determina o decreto municipal em vigência. O estabelecimento foi autuado.