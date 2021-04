Por O Dia

Publicado 08/04/2021 17:57 | Atualizado 08/04/2021 18:02

Para agilizar a imunização dos idosos contra a Covid-19, a Prefeitura de Cabo Frio antecipou o atendimento para a faixa etária de 66 anos. Inicialmente marcada para a próxima semana, a vacinação acontecerá nesta sexta-feira (9), e com ampliação do horário, que passa a ser das 10h às 16h, tanto no sistema drive-thru como nos polos. Para tomar a vacina é necessário portar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência.Esta semana começou a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para idosos entre 69 e 67 anos. Nesta quinta-feira (8) a imunização é para quem tem 67 anos. No mesmo dia será aplicada a segunda dose para moradores de Cabo Frio com idade de 75 anos, que já tomaram a primeira dose da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A vacinação acontecerá das 10h às 15h, no sistema drive-thru e nos polos.Quem vai tomar a primeira dose deve apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. Quem vai tomar a segunda, além desses documentos, também deve levar o cartão de vacina constando a data da primeira aplicação.Os profissionais de saúde que enviaram e-mail para [email protected] e foram previamente agendados pela Secretaria de Saúde recebem a segunda dose nesta quinta-feira (8). A imunização acontece das 10h à 15h, no Lions Clube, que emprestou o espaço para a ação. O profissional que por alguma razão não recebeu a segunda dose na data prevista, deve procurar a unidade citada.Quem já enviou e-mail deve aguardar o contato da Secretaria por telefone ou via endereço eletrônico. Quem ainda não se cadastrou, deve enviar nome completo, declaração que comprove vínculo empregatício ativo, data de nascimento, telefones de contato, CPF, local de trabalho, profissão e cargo.CRONOGRAMA VACINAÇÃO PARA PRIMEIRA DOSEQuinta-feira (08/04): idosos de 67 anosSexta-feira (09/04): idosos de 66 anosCRONOGRAMA VACINAÇÃO PARA SEGUNDA DOSE:Quinta-feira (08/04) : idosos de 75 anos e profissionais de saúdeSERVIÇOCentro Municipal de Reabilitação – Drive-thru – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Av. Quatro Estações – Novo PortinhoEscola Municipal Professor Edilson Duarte – Rua Amélia Ferreira, s/n – Jardim CaiçaraEscola Municipal Robinson Azevedo – Avenida Vítor Rocha, 998 – Parque BurleCIEP Hermes Barcelos – Estrada Velha de Búzios, 01- Jardim EsperançaProfissionais de SaúdeLions Clube – Rua José Paes de Abreu, 03 – Itajurú