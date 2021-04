Gilberto tinha 36 anos e, além de funcionário efetivo do Município, era músico Rede social

Por Renata Cristiane

Publicado 10/04/2021 21:12 | Atualizado 10/04/2021 21:14

Na manhã deste sábado (10), o Secretário Adjunto de Produção Cultural de Cabo Frio, Gilberto Marques, morreu em decorrência da Covid-19. A informação foi confirmada pela comunicação da Prefeitura.

Gilberto tinha 36 anos e, além de funcionário efetivo do Município, era músico. Desde o início do ano, assumiu a função de secretário adjunto na Secretaria Municipal de Cultura de uma das principais cidades da Região dos Lagos.

Publicidade

Ele foi infectado pelo vírus há algumas semanas e, estava internado no Hospital Otime Cardoso dos Santos. De acordo com fontes próximas, o músico teve piora no quadro de saúde e aguardava por uma vaga na UTI. Ele chegou a ser intubado nesta sexta-feira (9), mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória pela manhã.

A Prefeitura emitiu uma nota de pesar. “O prefeito José Bonifácio se solidariza com a família, os amigos e companheiros de trabalho de Gilberto Marques neste momento de luto”.

Publicidade

Vale destacar que no começo deste mês, próximo ao dia em que Cabo Frio atingiu a marca de 400 mortes por Covid-19, a secretaria de Cultura da cidade registrou um surto de infecção pela doença entre os funcionários. Cerca de 40% dos servidores entraram de licença médica, entre eles, o secretário titular de Cultura, Clarêncio Rodrigues e Gilberto.

A comoção é grande na cidade, visto que o músico era muito querido no meio artístico. Ele deixa esposa e uma filha.