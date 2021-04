Abrindo o encontro, o prefeito José Bonifácio citou, com pesar, a morte do secretário-adjunto de Produção Cultural, Gilberto Marques, durante a madrugada deste sábado (10) Divulgação

O governo José Bonifácio, em Cabo Frio, alcançou neste sábado (10) a marca de 100 dias de mandato. Para isso, o prefeito convocou uma reunião com os secretários, ocorrida nesta manhã e transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. Na ocasião, cada gestor apresentou um balanço dos avanços que geraram benefícios à população neste período.

Abrindo o encontro, o prefeito José Bonifácio citou, com pesar, a morte do secretário-adjunto de Produção Cultural, Gilberto Marques , durante a madrugada deste sábado (10). Gilberto, de 36 anos, foi mais uma vítima da Covid-19. Os participantes lamentaram a perda do colega, que era servidor efetivo da Prefeitura de Cabo Frio, e destacaram o momento difícil vivido atualmente em virtude da pandemia.

O secretário de Cultura, Clarêncio Rodrigues, e o presidente da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), Heitor Fonseca Júnior, não participaram da reunião porque permanecem em isolamento: o primeiro recebeu diagnóstico positivo para Covid-19, e o segundo está com suspeita.

Bonifácio agradeceu o empenho dos secretários e de toda equipe do governo pelo trabalho de forma incansável para conter o avanço da doença. Reforçou, ainda, a necessidade de seguir com as medidas de prevenção e segurança.

“Cabo Frio sempre foi uma cidade conhecida por gostar de ser ‘invadida por turistas’, mas diante dos dados, precisamos manter os cuidados”, alertou o chefe do Executivo cabo-friense.

Bonifácio ainda mencionou o cumprimento de promessas de campanha, como o pagamento de dívidas históricas com o servidor e a manutenção dos salários em dia.

“Ainda temos algumas questões a serem sanadas, como as dívidas herdadas com as concessionárias de água e luz, e instituições bancárias. São cerca de R$ 14 milhões em pagamentos a serem regularizados”, explicou.

A vice-prefeita Magdala Furtado falou em seguida. Ela agradeceu pela atuação das equipes e o comprometimento com o avanço das demandas no primeiro e no segundo distritos.

SAÚDE: DESTAQUE NO COMBATE À COVID

O secretário de Saúde de Cabo Frio, Felipe Fernandes, mencionou as ações da pasta no combate à Covid-19. Ele destacou a implantação de nova estrutura para acompanhar a evolução epidemiológica no município, com foco no diagnóstico e tratamento da doença. Contou ainda que o município recebeu três mil testes rápidos do Governo do Estado, comprou outros 10 mil, e tem previsão de aquisição de mais 30 mil.

Ainda como ação de prevenção ao coronavírus, Felipe lembrou que, em média, cerca de 100 prédios municipais passam por desinfecção mensalmente, entre eles asilos, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), hospitais, e demais locais de maior circulação de pessoas, incluindo Secretarias Municipais e prédio da Prefeitura.

Lembrou, também, a assinatura de um Termo de Cooperação com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, que permite a disponibilização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria para atendimento a pacientes de Cabo Frio que necessitem de transferência por complicações da Covid-19.

Sobre a imunização, o secretário de Saúde anunciou que em quase três meses de Campanha Nacional contra a Covid-19, Cabo Frio atingiu 14.966 pessoas vacinadas dentro do grupo prioritário somente com a primeira dose.

FAZENDA: AÇÕES JÁ GERARAM ECONOMIA DE R$ 2 MILHÕES AOS COFRES PÚBLICOS

Durante a reunião, a secretária de Fazenda, Daniella Mendes, mencionou um levantamento realizado em relação ao endividamento do município, incluindo análise de contratos. Revelou que alguns foram encontrados em duplicidade, onerando os cofres públicos.

Com o resultado do levantamento em mãos, Daniella contou que foi possível organizar o setor, gerando ao governo municipal uma economia de cerca de R$ 2 milhões. Também citou o pagamento dos servidores com os devidos encargos sociais, o que não vinha sendo feito no governo anterior, além de repasses de consignados bancários e parcelas atrasadas de gestões anteriores, além de outros valores quitados que, somados, contabilizam cerca de R$ 22 milhões.

GOVERNO: ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIO E MOEDA SOCIAL

A reunião foi finalizada com balanço apresentado pelo secretário de Governo, Aquiles Barreto, que destacou a resolução de demandas importantes para a gestão municipal. Ele também anunciou que já está trabalhando para tornar realidade um dos principais compromissos de campanha do prefeito José Bonifácio: a criação da Zona Especial de Negócios e da moeda social, já denominada como Itajuru, que deve começar a ser implantada pelo bairro Manoel Corrêa.

Além desses secretários, estiveram presentes na reunião o presidente do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf), Carlos Alberto Cardozo; os secretários de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet; de Educação, Flávio Guimarães; de Assistência Social, Nilza Miquelloti; de Administração, Ruy França; da Criança e do Adolescente, Betânia Batista; da Melhor Idade, Delamar Sant’Anna; de Agricultura, Luciene Lima; de Meio Ambiente, Juarez Lopes; de Direitos Humanos e Segurança Pública, Aglaia Olegário; de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago e de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Dhanyelle Garcia.