Por Renata Cristiane

Publicado 12/04/2021 20:18

A Prefeitura de Cabo Frio realizou uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (12), para comentar as ações realizadas nos primeiros 100 dias de governo, marca atingida no sábado (10). O encontro, que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, aconteceu no auditório da sede do governo.



Junto ao prefeito, compuseram a mesa de coletiva os secretários de Governo, Aquiles Barreto, de Administração, Ruy França, de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, de Direitos Humanos e Segurança, Agláia Olegário e a chefe de Gabinete, Tainara Oliveira.



Durante a entrevista, o prefeito José Bonifácio (PDT) não se esquivou de polêmicas e comentou o atraso salarial deixado pela gestão anterior. Segundo Bonifácio, a Prefeitura não vai fazer licitações, por exemplo, antes de arcar com os pagamentos. Com exceção da Saúde, funcionários ainda não receberam os proventos referentes ao mês de dezembro e parte do 13º salário. Após quitar os débitos, José Bonifácio comentou que planeja licitações para uma usina de asfalto consertar defeitos mais profundos no pavimento da cidade e também para uma empresa de manutenção de iluminação pública.

Prefeito ressaltou a entrada do município no consórcio para aquisição de 100 mil doses da vacina contra a Covid-19 Renata Cristiane (RC24h)

“Nosso objetivo é dividir com todos, de forma resumida, nossas primeiras ações nesses 100 dias. O que fizemos foi nossa obrigação. Desde a campanha percorremos toda a cidade e firmamos compromissos que agora estamos honrando dentro das possibilidades do município. Agradeço o empenho dos secretários e a dedicação de toda equipe de governo pelo trabalho incansável nesses meses iniciais. Que nos próximos 100 dias possamos fazer ainda mais por Cabo Frio”, disse o prefeito José Bonifácio.No que diz respeito ao combate a COVID-19, o prefeito descartou lockdown, dizendo que não há possibilidade do fechamento total do comércio da cidade.Sobre o Hospital Unilagos, Zé afirmou que a responsabilidade não é da Prefeitura de Cabo Frio, uma vez que foi o Governo do Estado quem arrendou a unidade, mas o prefeito não soube dizer como está o andamento do processo, que foi direcionado para Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, a pedido do secretário Dr Serginho, conforme nota da SES.Em relação aos atos de governo, o prefeito pontuou, com ênfase, a atenção voltada ao distrito de Tamoios. Em especial, a revitalização e a reativação fazenda Campos Novos com a reabertura do Parque de Exposições e a feira de produtores lá realizada. Bonifácio salientou ainda a desapropriação da área que passará a abrigar a nova sede do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.Também foram destaques o projeto “Cidadão em Construção”, que ofertará a primeira oportunidade de trabalho temporário para 100 jovens; a reformulação do programa Saúde da Família, com a implantação de 23 novas equipes.O prefeito também comentou sobre a questão da vacinação e afirmou que não vai correr o risco de reverter doses destinadas para segunda aplicação das vacinas em primeira. Ainda na pasta da Saúde, o prefeito ressaltou a entrada do município no consórcio para aquisição de 100 mil doses da vacina contra a Covid-19, as medidas municipais para combate à propagação do coronavírus e a disponibilização de leitos de enfermaria e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), por meio de um termo de cooperação entre os municípios de Cabo Frio e Maricá.